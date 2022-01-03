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Piknik alanında bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da piknik alanında kavga eden 2 kadından biri bıçakla yaralandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da piknik alanında kavga eden 2 kadından biri bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesindeki piknik alanında, Hatice A. aralarında husumet bulunan Ayşe A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hatice A. bıçakla Ayşe A'yı boğazından ve bacağından yaralayarak kaçtı.

Ayşe A, özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Hatice A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Piknik alanında bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Piknik alanında bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Piknik alanında bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Piknik alanında bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Piknik alanında bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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