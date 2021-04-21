Pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaşar Menteş yönetimindeki 01 Y 6906 plakalı otomobil, Feke - Saimbeyli yolu Yeşilvadi mevkisinde İbrahim Türk idaresindeki 34 BTE 687 plakalı pikapla çarpıştı.

Kazada, otomobil şoförü Menteş ile araçtaki Dursun Gülay Menteş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak Feke Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Emre Menteş ise müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Menteş'in kullandığı araçtaki yaralılardan durumu ağır olan Esra Yılmaz (30) ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, Ayşe Yılmaz (5) ise ambulansla Adana'ya gönderildi.

Yaralanan pikap şoförü İbrahim Türk'ün tedavisi Kozan Devlet Hastanesinde sürüyor.

Pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Son Dakika | Adana'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Adana'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Cüneyt Çakır, EURO 2020'de düdük çalacak
Cüneyt Çakır, EURO 2020'de düdük çalacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Müge Anlı Merve Dizdar Toprak Sergen
Spor Hakan Arslan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 21:16:32. #1.16#

title