Peynir tenekesinden gümrük kaçağı cep telefonları çıktı
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Peynir tenekesinden gümrük kaçağı cep telefonları çıktı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da polis, yolcu otobüsünün bagajındaki peynir tenekesinde gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirdi.

Adana'da polis, yolcu otobüsünün bagajındaki peynir tenekesinde gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında Mardin'den İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, peynir tenekesinde üzeri strafor ile kaplanmış gümrük kaçağı 15 cep telefonu buldu.

Ekipler, cep telefonlarını bagaja koyduğu ileri sürülen şüpheliler K.Ö. ve İ.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, ekipler, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği hafif ticari aracı takibe alıp merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde durdurdu. Araçta kaçak 38 cep telefonu ele geçirildi, Ö.Y. gözaltına alındı.

Peynir tenekesinden gümrük kaçağı cep telefonları çıktı
Peynir tenekesinden gümrük kaçağı cep telefonları çıktı
Peynir tenekesinden gümrük kaçağı cep telefonları çıktı
Peynir tenekesinden gümrük kaçağı cep telefonları çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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