Adana'da petrol istasyonunun mazgallarını çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
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Adana'da petrol istasyonunun mazgallarını çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da petrol istasyonunun mazgallarını çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Adana'nın Karataş ilçesinde, bir petrol istasyonunun mazgallarını çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Karataş ilçesinde, bir petrol istasyonunun mazgallarını çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurkamış Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonuna ait mazgalların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmayla olaya karıştığını belirlediği 3 zanlıyı merkez Yüreğir ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde yakaladı.

Ele geçirilen mazgallar iş yerine verildi, şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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