Adana'da Petrol Boru Hattından Hırsızlık İddiası

Adana'da, Ceyhan-Kırıkkale ve Kerkük-Ceyhan petrol boru hattından ham petrol çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan-Kırıkkale ve Kerkük- Ceyhan petrol boru hattından hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüphelinin yakalanmasına için çalışma başlattı.

Ceyhan ilçesi ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, petrol boru hattından hırsızlık yapmak için kullandığı değerlendirilen oksijen tüpü, spiral makinesi, matkap, boru anahtarı ve uzatma kabloları ile 2 sahte araç plakası ele geçirildi.

Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.