Adana'da pencere atölyesinde çıkan yangında ürünler çevredekilerin yardımıyla yanmaktan kurtarıldı
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Adana'da pencere atölyesinde çıkan yangında ürünler çevredekilerin yardımıyla yanmaktan kurtarıldı

Adana'da pencere atölyesinde çıkan yangında ürünler çevredekilerin yardımıyla yanmaktan kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da pencere üretim atölyesinde çıkan yangında vatandaşlar iş yeri sahibi ile el ele vererek ürünlerin çoğunu yanmaktan kurtardı.

Adana'da pencere üretim atölyesinde çıkan yangında vatandaşlar iş yeri sahibi ile el ele vererek ürünlerin çoğunu yanmaktan kurtardı.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda PVC pencere üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hızla büyüyen ve atölyenin büyük bölümünü saran yangın sırasında yoldan geçenler iş yeri önündeki pencereleri el birliğiyle güvenli bölgeye taşıyarak yanmaktan kurtardı.

İtfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında iş yerinde büyük hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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