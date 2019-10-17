Adana'da pazarcıların yer kavgası: 5 gözaltı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde pazarcılar arasında çıkan yer kavgasında 5 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde pazarcılar arasında çıkan yer kavgasında 5 kişi gözaltına alındı.
Toros Mahallesi'nde kurulan semt pazarında iki esnaf arasında tezgah yeri yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis, biber gazıyla müdahale ederek tarafları ayırdı.
Kavgada darp sonucu hafif yaralanan 5 kişi gözaltına alındı.
Pazar, kavga nedeniyle bir süreliğine zabıta ekiplerince alışverişe kapatıldı.