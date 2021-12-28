Son dakika: Pazarcıların kavgasında bir kadın silahla yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Pazarcıların kavgasında bir kadın silahla yaralandı

AA / Koray Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, pazarcılar arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kadın tezgahının başında yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, pazarcılar arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kadın tezgahının başında yaralandı.

Beş Ocak Mahallesi'ndeki semt pazarında, tezgah yeri konusunda anlaşamayan iki satıcı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle başlayan kavgada, bir kişi tabancayla ateş açtı.

Bu sırada olayla ilgisi bulunmayan Zeynep Akbulut (48), tezgahının başında beklerken bacağından vuruldu.

Pazarcı esnafından olan yaralı kadın, bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla kavgada silahı kullandığı öne sürülen Muhsin A'yı (55) yakaladı.

Kavgaya karışan bir şüpheli aranıyor.

Son dakika: Pazarcıların kavgasında bir kadın silahla yaralandı

Son dakika: Pazarcıların kavgasında bir kadın silahla yaralandı

Son dakika: Pazarcıların kavgasında bir kadın silahla yaralandı

Son dakika: Pazarcıların kavgasında bir kadın silahla yaralandı

Eşini başından vurup intihara kalkışan şoför, kripto para borsasında 400 bin TL kaybetmiş

Eşini başından vurup intihara kalkışan şoför, kripto para borsasında 400 bin TL kaybetmiş

AA / Koray Kılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title