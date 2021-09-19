Adana'da patlıcan ve biber ekili tarlada toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Adana'da patlıcan ve biber ekili tarlada toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da patlıcan ve biber ekili tarlada toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da tarlada toprağa gömülü 8 bin 537 uyuşturucu hap ve 5 kilo 120 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kent merkezindeki bir tarlada uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi.

Adana'da tarlada toprağa gömülü 8 bin 537 uyuşturucu hap ve 5 kilo 120 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı,

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kent merkezindeki bir tarlada uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, patlıcan ve biber ekili tarlada iki ayrı yerde toprağa gömülü arı kovanı ve plastik bidon içerisinde 8 bin 537 uyuşturucu hap ile 5 kilo 120 gram esrar buldu.

Ekipler, ele geçirdikleri uyuşturucularla ilgili şüpheli M.E'yi (39) gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde çok sayıda ekibin araçlarla bölgeye gittiği, toprağı kazdıklarında arı kovanı ve plastik bidon içerisindeki uyuşturucu maddelere ulaştıkları yer alıyor. Görüntüye uyuşturucuları bulan ekibin sevinci de yansıyor.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da patlıcan ve biber ekili tarlada toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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