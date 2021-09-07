Adana'da patlayan su borusu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
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Adana'da patlayan su borusu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Adana'da patlayan su borusu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde su borusunun patlaması üzerine yolda göçük oluştu, bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde su borusunun patlaması üzerine yolda göçük oluştu, bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Fazlı Meto Bulvarı'nda Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlayan su borusu yolda yaklaşık 8 metre çapında bir çukur oluşturdu.

Bulvar oluşan çukur nedeniyle trafiğe kapatılırken, bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

İş yeri sular altında kalan Enes Yıldız, su borusunun daha önce de patladığını ve mağdur olduklarını, sorunun giderilmesini istediklerini söyledi.

Adana Su ve Kanalizasyon (ASKİ) ekiplerinin yol ve patlayan boruyu tamir çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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