SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ADANA - Adana'da üç gencin akan trafikte arabalara tutunarak paten kaymaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentin en işlek ana arterlerinden olan merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde patenli 3 genç araçlara tutunarak yüzlerce metre yolculuk yaptı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takılan bu anlar, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Bu sırada gençlerin kendilerini görüntüleyen vatandaşa sosyal medya hesaplarının kullanıcı adlarını vermesiyse dikkat çekti.