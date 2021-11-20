Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Adana'da üç gencin akan trafikte arabalara tutunarak paten kaymaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ADANA - Adana'da üç gencin akan trafikte arabalara tutunarak paten kaymaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentin en işlek ana arterlerinden olan merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde patenli 3 genç araçlara tutunarak yüzlerce metre yolculuk yaptı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takılan bu anlar, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Bu sırada gençlerin kendilerini görüntüleyen vatandaşa sosyal medya hesaplarının kullanıcı adlarını vermesiyse dikkat çekti.

Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Adana'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Çalıştığı makineye başı sıkışan işçi, feci şekilde can verdi

Çalıştığı makineye başı sıkışan işçi, feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title