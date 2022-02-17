Adana'da pastane yangında kül oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da pastane yangında kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Adana'da pastane yangında kül oldu

Adana'da bir pastanede çıkan yangında iş yeri yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da bir pastanede çıkan yangında iş yeri yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi mahallesinde bulunan bir pastanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, pastaneden dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan pastanenin darabalarını kaldırarak yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri yanan pastaneyi kısa sürede söndürdü. Yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor. - ADANA

Adana'da pastane yangında kül oldu

Adana'da pastane yangında kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İtfaiye, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Haberler

title