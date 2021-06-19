Adana'da parkta yaşadığı iddia edilen yaşlı adam huzurevine yerleştirildi
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Adana'da parkta yaşadığı iddia edilen yaşlı adam huzurevine yerleştirildi

Adana'da parkta yaşadığı iddia edilen yaşlı adam huzurevine yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da kızlarının kötü muamelede bulunması nedeniyle parkta yaşadığı iddia edilen yaşlı adam huzurevine yerleştirildi.

Adana'da kızlarının kötü muamelede bulunması nedeniyle parkta yaşadığı iddia edilen yaşlı adam huzurevine yerleştirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Adana'ya yanına geldiği kızlarının maaşını alarak kendisine kötü muamelede bulunduğu iddia edilen ve parkta yaşamaya başlayan 81 yaşındaki İsmet Fazlı Seçkin'a ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Adana Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Seçkin'in daha sonra Adana Şehit Kara Pilot Serhat Sığnak Huzurevine yerleştirildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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