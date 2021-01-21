Adana'da parkta işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
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Adana'da parkta işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

21.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:50
Adana'da parkta işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Adana'da, parkta cesedi bulunan kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

Adana'da, parkta cesedi bulunan kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Ocak'ta merkez Yüreğir ilçesindeki bir parkta ölü bulunan ve tabancayla vurulduğu belirlenen kişinin kimliğini tespit etti.

Ekip, bölgede yaptığı araştırmayla maktulün aynı mahallede ikamet eden Metin Küçükyel (36) olduğunu ve Fırat Ç. (23) ile olaydan bir gün önce alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıklarını belirledi.

Bunun üzerine şüpheli Fırat Ç, çalıştığı merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına alındı. Zanlının olayda kullandığı silah da ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, 200 bin lira alacağıyla ilgili Küçükyel ile tartıştıklarını, sonraki gün de buluştukları parkta maktulün kendisine küfredip taşla saldırması üzerine tabancayla Küçükyel'e ateş edip kaçtığını ileri sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Er Osman Tülü Parkı'nda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlemiş, üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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