Parkta darbettikleri kişinin parasını gasbetmeye çalışan iki saldırgan yakalandı
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Parkta darbettikleri kişinin parasını gasbetmeye çalışan iki saldırgan yakalandı

19.11.2020 18:35 | Son Güncelleme: 19.11.2020 19:07

Adana'nın Seyhan ilçesinde parkta bir kişiyi bıçakla tehdit edip, kemerle darbederek parasını gasbetmeye çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde parkta bir kişiyi bıçakla tehdit edip, kemerle darbederek parasını gasbetmeye çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Atatürk Parkı'nda görevli özel güvenlik personeli, iki kişinin, kemerle darbettikleri bir kişinin, bıçakla tehdit ederek parasını gasbetmeye çalıştığını fark etti.

Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri, saldırganlar R.A. ve E.K'yi yakalayarak, polise teslim etti.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Parkta darbettikleri kişinin parasını gasbetmeye çalışan iki saldırgan yakalandı
Parkta darbettikleri kişinin parasını gasbetmeye çalışan iki saldırgan yakalandı
Parkta darbettikleri kişinin parasını gasbetmeye çalışan iki saldırgan yakalandı
Parkta darbettikleri kişinin parasını gasbetmeye çalışan iki saldırgan yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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