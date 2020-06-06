Adana'da park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi
Adana'da park halindeyken üzerine ağaç devrilen otomobilde maddi hasar meydana geldi.
06.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:52
Adana'da park halindeyken üzerine ağaç devrilen otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarında park halinde olan E.A ya ait 01 EA 856 plakalı otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Otomobilde maddi hasar oluştu. Devrilen ağaç belediye ekiplerince kesilerek, otomobilin üzerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA