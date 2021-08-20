Adana'da park halindeki otomobili çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da park halindeki otomobili çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı yakalandı

Adana'da park halindeki otomobili çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da park halindeki otomobili çalan zanlı, güvenlik kamerası kaydından tespit edilerek gözaltına alındı.

Adana'da park halindeki otomobili çalan zanlı, güvenlik kamerası kaydından tespit edilerek gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde A.D'ye ait otomobil park halindeyken çalındı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüsünden aracı çalan zanlının C.A. olduğunu belirledi.

Oto tamir işi de yaptığı öğrenilen şüpheli, ekiplerce Süleyman Vahit Caddesi'nde yakalandı. Araç da sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kamerası kaydına göre, zanlı olay yerine bisikletle gidip aracın kapısını, ardından da kaputunu açıyor. Bir süre uğraştıktan sonra otomobili çalıştıran şüpheli, bisikletini aracın içine sığdıramayınca otomobilin üzerine yerleştirip bölgeden ayrılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı gerekçesiyle evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı
Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı gerekçesiyle evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı
Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Her geçen gün daha da eriyor
Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Her geçen gün daha da eriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Aleyna Tilki Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Mesut Özil Lionel Messi Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adana'da park halindeki otomobili çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 10:12:03. #1.16#

title