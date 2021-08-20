Adana'da park halindeki otomobili çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı yakalandı

Adana'da park halindeki otomobili çalan zanlı, güvenlik kamerası kaydından tespit edilerek gözaltına alındı.

Adana'da park halindeki otomobili çalan zanlı, güvenlik kamerası kaydından tespit edilerek gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde A.D'ye ait otomobil park halindeyken çalındı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüsünden aracı çalan zanlının C.A. olduğunu belirledi.

Oto tamir işi de yaptığı öğrenilen şüpheli, ekiplerce Süleyman Vahit Caddesi'nde yakalandı. Araç da sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kamerası kaydına göre, zanlı olay yerine bisikletle gidip aracın kapısını, ardından da kaputunu açıyor. Bir süre uğraştıktan sonra otomobili çalıştıran şüpheli, bisikletini aracın içine sığdıramayınca otomobilin üzerine yerleştirip bölgeden ayrılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun