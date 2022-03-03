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Park halindeki otomobili çalan zanlı tutuklandı

AA - Güncel
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Park halindeki otomobili çalan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki otomobili çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki otomobili çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Sinanpaşa Mahallesi'nde V.Ş'nin evinin önüne park ettiği otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla aracı çalan kişinin 18 olaydan emniyette suç kaydı bulunan R.B. (31) olduğunu belirledi.

Adresine yapılan baskınla yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Serinevler Mahallesi'ndeki bir arsada bulunan otomobil de sahibine teslim edildi.

AA - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Asayiş, Adana, Güncel, Haberler

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