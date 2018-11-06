Adana'da Park Halindeki Otomobilde Yangın: 2 Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinin 2000 Evler Mahallesi'nde park halinde Murat Yufkayürek (21) ile arkadaşı Metehan Yaray'ın bulunduğu LPG'li 01 DTA 35 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobilde bulunan Yufkayürek ve Yaray vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.