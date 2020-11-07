Park halindeki otomobil yandı
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Park halindeki otomobil yandı

07.11.2020 21:19 | Son Güncelleme: 07.11.2020 21:54

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Adnan Ç.'ye ait 01 DM 807 plakalı otomobilin motor kısmında, Mahfesığmaz Mahallesi'nde park halindeyken yangın çıktı.

Durumu fark eden araç sürücüsü itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki otomobil yandı
Park halindeki otomobil yandı
Park halindeki otomobil yandı
Park halindeki otomobil yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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