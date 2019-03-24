Adana'da Park Halindeki Otomobil Yandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda bir binanın önünde park halinde bulunan 01 ESH 67 plakalı otomobilde, elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Motor kısmı yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA