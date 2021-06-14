Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı Adana'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce park halindeki bir otomobil kundaklandı.

Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı

ADANA - Adana'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce park halindeki bir otomobil kundaklandı. Otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler Halil Ayaz'a ait 01 ABL 031 plakalı otomobilin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Olayı gerçekleştiren şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı
Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı
Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı
Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu
Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu
Yanmak üzere olan yaşlı kadını, komşuları güçlükle evden çıkardı
Yanmak üzere olan yaşlı kadını, komşuları güçlükle evden çıkardı
Alışveriş için gittikleri markette rafların arasından yılan çıktı
Alışveriş için gittikleri markette rafların arasından yılan çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Boris Johnson Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hasibe Eren Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 00:46:07. #1.15#

title