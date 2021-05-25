Adana'da park halindeki minibüs, sinyalizasyon direğine çarptı
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Adana'da park halindeki minibüs, sinyalizasyon direğine çarptı

Adana'da park halindeki minibüs, sinyalizasyon direğine çarptı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da park halindeyken iddiaya göre freni boşalan minibüs, sinyalizasyon direğine çarptı.

Adana'da park halindeyken iddiaya göre freni boşalan minibüs, sinyalizasyon direğine çarptı.

Merkez Çukurova ilçesinde, Ünal Serçe 01 S 0906 plakalı minibüsünü Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda durdurarak, ekmek almak için fırının önündeki kuyruğa girdi.

Serçe, kuyrukta beklerken harekete geçen minibüs, sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Serçe, aracını park ettiğini, el freninin boşalması sonucu minibüsün hareket ettiğini öne sürdü.

Kaza nedeniyle araç ve direkte hasar oluştu.

Adana'da park halindeki minibüs, sinyalizasyon direğine çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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