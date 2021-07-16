Adana'da park halindeki kamyonu çaldığı iddia edilen zanlı Gaziantep'te yakalandı
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Adana'da park halindeki kamyonu çaldığı iddia edilen zanlı Gaziantep'te yakalandı

Adana'da park halindeki kamyonu çaldığı iddia edilen zanlı Gaziantep'te yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın Yüreğir ilçesinde park halindeki kamyonu çaldıktan sonra Gaziantep'te yakalanan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde park halindeki kamyonu çaldıktan sonra Gaziantep'te yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sinanpaşa Mahallesi'nde Y.Ç'ye ait kamyon evinin önünde park halindeyken çalındı.

Y.Ç'nin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kamyonu çalan kişinin benzer olaylardan emniyette 32 suç kaydı bulunan S.T. (30) olduğunu belirledi.

Çalınan aracın Gaziantep'e götürülerek satıldığını tespit eden ekipler, kente giderek şüpheliyi yakaladı.

Adana'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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