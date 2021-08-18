Adana'da park halindeki iki kamyoneti çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
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Adana'da park halindeki iki kamyoneti çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Adana'da park halindeki iki kamyoneti çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da park halindeki iki kamyoneti çaldıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

Adana'da park halindeki iki kamyoneti çaldıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi ve Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde, park halindeki iki kamyonet kimliği belirlenemeyen kişilerce çalındı.

Olayların bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla iki aracın çalınmasıyla ilgili birbirleriyle irtibatlı 5 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlılardan E.A. ve S.A. adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Diğer şüpheliler A.K, A.K. ve E.A, araçlardan biriyle gittikleri Konya'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, A.K, E.A. ve E.A. tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, Konya'da ele geçirdikleri kamyonet ile hurdacıya 5 bin 500 liraya satıldığı belirlenen diğer aracı, sahiplerine teslim etti.

Toros Mahallesi'nde park halindeki aracın 3 şüpheli tarafından itilerek götürülmesi güvenlik kamerasına yansıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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