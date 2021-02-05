Adana'da park halindeki hafif ticari araç yandı
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Adana'da park halindeki hafif ticari araç yandı

05.02.2021 07:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 07:36
Adana'da park halindeki hafif ticari araç yandı

Adana'da alev alan park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Adana'da alev alan park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Merkez Seyhan ilçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğündeki polisler, yolda park halinde bulunan 06 FS 6819 plakalı aracın alev aldığını görünce durumu haber merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün motor arıza ışığı yandığı için park etmesinin ardından araçta yangın çıktığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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