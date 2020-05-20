Adana'da park halindeki hafif ticari araç kundaklandı
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Adana'da park halindeki hafif ticari araç kundaklandı

Adana'da park halinde kundaklanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Adana'da park halindeki hafif ticari araç kundaklandı
20.05.2020 05:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 05:32

Adana'da park halinde kundaklanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde park halindeki 33 NGG 39 plakalı hafif ticari aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bazı vatandaşlar alevleri battaniye ile söndürmeye çalışırken, sevk edilen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde inceleme yapan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, hafif ticari aracın kundaklandığını tespit etti.

Polis, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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