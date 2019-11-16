Adana'da park halindeki araç yandı
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Adana'da park halindeki araç yandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki bir cip henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

16.11.2019 22:52 | Son Güncelleme: 16.11.2019 22:54
Adana'da park halindeki araç yandı

'nın merkez ilçesinde park halindeki bir cip henüz belirlenemeyen nedenle yandı.


Mahfesığmaz Mahallesi'nde oturduğu binanın altında Ümit Yaman'a ait 01 TM 956 plakalı cipte yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle cipte çıkan yangın söndürüldü.


Nedeni henüz belirlenemeyen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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