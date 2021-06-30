Adana'da park halindeki 3 aracın lastikleri kesildi
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Adana'da park halindeki 3 aracın lastikleri kesildi

Adana'da park halindeki 3 aracın lastikleri kesildi
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da, park halindeki minibüs ile 2 otomobilin lastiklerine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Adana'da, park halindeki minibüs ile 2 otomobilin lastiklerine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki araçlara zarar verildiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis, park halindeki minibüs ve otomobillerin lastiklerinin bıçakla kesildiğini tespit etti.

Olaya karışan şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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