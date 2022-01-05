Adana'da panelvanın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki çocuk, panelvanın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

M.B. (23) idaresindeki 06 ZB 675 plakalı panelvan, Küçükkırım Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Müslüm Sürücü'ye çarptı.

Olayı fark eden çevredekilerin seslenmesi üzerine M.B. aracı durdurdu.

Panelvanın altında kalan çocuk, olay yerine gelen başka bir araçla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.B, polislerce gözaltına alındı.