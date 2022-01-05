Adana'da panelvanın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da panelvanın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Adana'da panelvanın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
AA / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki çocuk, panelvanın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki çocuk, panelvanın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

M.B. (23) idaresindeki 06 ZB 675 plakalı panelvan, Küçükkırım Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Müslüm Sürücü'ye çarptı.

Olayı fark eden çevredekilerin seslenmesi üzerine M.B. aracı durdurdu.

Panelvanın altında kalan çocuk, olay yerine gelen başka bir araçla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.B, polislerce gözaltına alındı.

Adana'da panelvanın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Adana'da panelvanın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, cep telefonuna anbean yansıdı

Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, cep telefonuna anbean yansıdı

 Öldü sanılıp gömülmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor! Babası kan bağışı çağrısında bulundu

Öldü sanılıp gömülmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor! Babası kan bağışı çağrısında bulundu

 Son dakika haberleri... ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ MUSA, OKULA TAŞ ATAN ÇOCUKLARI UYARINCA BIÇAKLANDI

Son dakika haberleri... ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ MUSA, OKULA TAŞ ATAN ÇOCUKLARI UYARINCA BIÇAKLANDI

AA / Yusuf Tunur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title