Panelvanda 55 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Panelvanda 55 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

07.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:43

Adana'da 55 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği panelvanın sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'da 55 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği panelvanın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendikleri panelvanda narkotik dedektör köpeği "Uzi" ile arama yaptı.

Köpeğin araçtaki basınçlı oto yıkama makinesine tepki vermesi üzerine detaylı inceleme gerçekleştirildi.

Ekipler, makineye gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hap ele geçirdi, sürücü T.E'yi gözaltına aldı.

Öte yandan polisin paylaştığı görüntülerde narkotik ekiplerinin çalışmalarını Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askere ithaf etmesi yer alıyor.

Panelvanda 55 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Panelvanda 55 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Panelvanda 55 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Panelvanda 55 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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