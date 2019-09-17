Adana'da pamuk yüklü tır yandı

17.09.2019 17:44

Adana'nın Kozan ilçesinde pamuk yüklü tır alev alev yandı.



Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinden Ceyhan ilçesine doğru ilerleyen Recep Işık idaresindeki 01 F 1462 plakalı pamuk yüklü tır, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayı gören vatandaşlar hortumlarla tırdaki yangını söndürmeye çalışırken, bir iş makinesi ile tıra müdahale edildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yanan tır ve pamuklar zarar gördü.



Jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İHA