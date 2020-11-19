Pamuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı
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Pamuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı

19.11.2020 15:17 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:36

Adana'da otoyolda pamuk yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'da otoyolda pamuk yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Türkmen idaresindeki 01 CZJ 33 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda devrildi.

Kazada, sürücü Türkmen ile Şeyhmus Toklu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Tır ile yola savrulan pamuk balyalarının yaklaşık bir saatlik çalışmayla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Pamuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Pamuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Pamuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Pamuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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