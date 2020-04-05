Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın (2) YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIAdana'daki bir pamuk yağı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Adana'daki bir pamuk yağı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından hasar tespiti yapılacağı öğrenildi. Eser PAZARBAŞI-Anıl ATAR/ADANA,

Kaynak: DHA