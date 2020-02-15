Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyor
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Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyor

ADANA'da pamuk ve yağ fabrikasının deposundaki pamuk balyalarında 3 gün önce çıkan ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışması devam ediyor.

15.02.2020 06:07 | Son Güncelleme: 15.02.2020 06:07
Adana'da pamuk fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında sürüyor

ADANA'da pamuk ve yağ fabrikasının deposundaki pamuk balyalarında 3 gün önce çıkan ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi yolunda bulunan pamuk ve yağ fabrikasının deposunda önceki gün çıkan yangın, kortrol altında devam ediyor. ekipleri, bir alana topladıkları pamuk balyalarının çevresinde nöbetleşe çalışma yaparak yangını kontrol altında tutuyor. Ekipler, 10 bin tonluk pamuk balyalarını saran alevlerin, fabrikanın diğer kısımlarına ve Karataş Yolu'na sıçramaması için bölgeyi araçlarla çembere aldı. Etkisi büyük ölçüde azalan yangını söndürmek için ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yangın yerinin görüntüsüAlevlerden görüntüMerdivenli araç üzerirden tazyikli su sıkan itfaiye eriİtfaiye erlerinin çalışması

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


Kaynak: DHA
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