Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler yükseldi (2)

13.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:07

YANGIN DEVAM EDİYOR

Adana'da dün gece saatlerinde pamuk ve yağ fabrikasının açık hava deposundaki pamuk balyalarında çıkan yangın devam ediyor. İlçe belediyelerinden takviye gönderilen tankerlerle alevlere müdahale edilirken, yangının kapalı alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

Kaynak: DHA