Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler yükseldi (2)
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Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler yükseldi (2)

YANGIN DEVAM EDİYORAdana'da dün gece saatlerinde pamuk ve yağ fabrikasının açık hava deposundaki pamuk balyalarında çıkan yangın devam ediyor.

13.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:07
Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler yükseldi (2)

YANGIN DEVAM EDİYOR

'da dün gece saatlerinde pamuk ve yağ fabrikasının açık hava deposundaki pamuk balyalarında çıkan yangın devam ediyor. İlçe belediyelerinden takviye gönderilen tankerlerle alevlere müdahale edilirken, yangının kapalı alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. 

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,


Kaynak: DHA
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