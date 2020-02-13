Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler
Haberler » Güncel » Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler - Haber

Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler

Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler (2)YANGIN DEVAM EDİYORAdana'da gece saatlerinde pamuk ve yağ fabrikasının açık hava deposundaki pamuk balyalarında çıkan yagın devam ediyor.

13.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:07
Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler

'da pamuk fabrikasından yeniden alevler (2)

YANGIN DEVAM EDİYOR

Adana'da gece saatlerinde pamuk ve yağ fabrikasının açık hava deposundaki pamuk balyalarında çıkan yagın devam ediyor. İlçe belediyelerinden takviye gönderilen tankerlerle alevlere müdahale edilirken, yagının kapalı alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler