ADANA'DA 'ÖZGECAN ASLAN KADINA ŞİDDETE HAYIR KOŞUSU' DÜZENLENDİ

ADANA (DHA) - ADANA'da, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen ' Özgecan Aslan Kadına Şiddete Hayır Koşusu' 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirildi. Yarışı izleyen Özgecan Aslan'ın annesi Songül Aslan, kızlarının adını unutturmayan herkese teşekkür ederek, "Kadına şiddet, tüm dünyada son bulsun istiyorum" dedi.

2015 yılında cinayete kurban giden Özgecan Aslan için bu yıl 8'incisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen 'Özgecan Aslan Kadına Şiddete Hayır Koşusu'nu izlemeye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Özgecan Aslan'ın annesi Songül Aslan, babası Mehmet Aslan ve TJK üyeleri katıldı. Adana Hipodromu kum pistinde gerçekleşen koşuda 5 at yarıştı. Koşunun birincisi jokey Ahmet Çelik'in bindiği, Kıvılcım Şen'e ait 'Kıng Berkay' isimli at oldu. Yarış sonrası konuşan Özgecan Aslan'ın annesi Songül Aslan, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özgemi unutmadınız, unutturmadınız. Kadına şiddet son bulsun istiyorum. Televizyonu her açtığımızda kadın cinayeti haberleriyle karşılaşmak istemiyoruz" dedi.

'ÖLEN KADINLARIMIZIN RUHU ŞAD OLSUN'

8 Mart Dünya Kadınlar Gününün kadınlara iyilik ve güzellik getirmesini dilediğini kaydeden Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan ise "Yıllardır kadına şiddetin son bulmasını istiyoruz. Ölen kadınlarımızın ruhu şad olsun. Her ne kadar yasalarda düzenleme yapılmış olsa da yeterli gelmiyor. Kadına şiddete dur diyoruz. Ayrıca bu koşu için özellikle TJK Başkanı Serdar Adalı'ya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TJK Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce de her yıl kadına şiddete dikkat çekmek adına etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Etkinlik sonunda yarışın birincisi atın sahibi Kıvılcım Şen'e kupasını Songül Aslan takdim etti.