Adana'da özel gereksinimli çocuklar için mezuniyet töreni düzenlendi
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Adana'da özel gereksinimli çocuklar için mezuniyet töreni düzenlendi

Adana'da özel gereksinimli çocuklar için mezuniyet töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'da Gönüllü Anneler Topluluğunca, özel gereksinimli çocuklar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Adana'da Gönüllü Anneler Topluluğunca, özel gereksinimli çocuklar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Merkez Çukurova ilçesinde bulunan bir restoranda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde diplomalarını alan öğrenciler, pasta kesip, müzik eşliğinde eğlendi, oyun oynadı.

Gönüllü Anneler Topluluğu Temsilcisi Gülşen Akgöz, AA muhabirine, mezun olan özel gereksinimli çocuklara sürpriz yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin çok başarılı bir mücadele verdiklerini belirten Akgöz, "Bu başarıda ailelerin de çok büyük payı var. Özel gereksinimli 37 öğrencimiz mezun oldu. Onlara toplu mezuniyet programı yaptık. Çok anlamlı oldu, çok da mutlu oldular. Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İyi ki varlar." diye konuştu.

Adana'da özel gereksinimli çocuklar için mezuniyet töreni düzenlendi
Adana'da özel gereksinimli çocuklar için mezuniyet töreni düzenlendi
Adana'da özel gereksinimli çocuklar için mezuniyet töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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