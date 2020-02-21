Adana'da oyun oynarken damdan düşen çocuk yaralandı
Adana'da oyun oynadığı evin damından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Adana'da oyun oynadığı evin damından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Suriyeli Ahmed Rilhavi (14), merkez Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi'nde iki katlı evin damında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri bölgeye gelerek yaralı çocuğa müdahale etti.
Çocuk, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ayağının kırıldığı öğrenilen çocuğun genel durumunun iyi olduğu bildirildi.