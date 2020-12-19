Adana'da ÖTV'siz yakıtı usulsüz kullanan teknenin kaptanına yasal işlem
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Adana'da ÖTV'siz yakıtı usulsüz kullanan teknenin kaptanına yasal işlem

19.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:16
Adana'da ÖTV'siz yakıtı usulsüz kullanan teknenin kaptanına yasal işlem

Adana'nın Karataş ilçesinde, bir balıkçı teknesindeki kontrollerde 680 litre ÖTV'siz yakıtın usulsüz kullanıldığı tespit edildi.

Adana'nın Karataş ilçesinde, bir balıkçı teknesindeki kontrollerde 680 litre ÖTV'siz yakıtın usulsüz kullanıldığı tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş Balıkçı Barınağı'nda denetim yaptı.

Bir balıkçı teknesinde yapılan kontrollerde, yakıt tankındaki 680 litre ÖTV'siz mazotun usulsüz kullanıldığı belirlendi.

Tekne kaptanı hakkında "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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