Adana'da otoyoldaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da otoyoldaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Adana'da otoyolda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana'da otoyoldaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
08.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 08.09.2020 20:40

Adana'da otoyolda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında Hüseyin K'nin kullandığı 01 BJL 75 plakalı beton mikseri ile aynı yönde seyreden Soner T. yönetimindeki 33 BDA 86 plakalı hafif ticari araç ve Murat B. idaresindeki 01 BMJ 309 plakalı otomobil çarpıştı.

Zincirleme kazada beton mikserinin sürücüsü ile yanındaki Hasan G. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ceyhan yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ferhat Göçer Meryem Uzerli Nilperi Şahinkaya
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Enner Valencia Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Adana'da otoyoldaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 20:42:54. #1.14#
title