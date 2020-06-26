Adana'da otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Adana'da otoyol kenarında yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adana'da otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
26.06.2020 03:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 03:20

Adana'da otoyol kenarında yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kenarda park halindeki bir otomobilin yandığını gören sürücüler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis, aracın plakasını ve sürücüsünü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Gümüşhaneli çoban, hayvan otlatma meselesinden tartıştığı kuzenini öldürdü
Gümüşhaneli çoban, hayvan otlatma meselesinden tartıştığı kuzenini öldürdü
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İşitme engellilere özel şeffaf maske üretildi! Artık daha rahat iletişim kurabilecekler
İşitme engellilere özel şeffaf maske üretildi! Artık daha rahat iletişim kurabilecekler
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Virüsün yayılım hızı azaldı' söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş...
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Cam silerken 4. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti
Cam silerken 4. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Yaşanan hırsızlık işletmecinin sözlerine yansıdı: 6 evladımı koparıp götürdüler
Yaşanan hırsızlık işletmecinin sözlerine yansıdı: 6 evladımı koparıp götürdüler
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Adana'da otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 03:20:37. #1.15#
title