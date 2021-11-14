Adana'da otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

TARSUS, MERSİN (DHA) - ADANA'da otoyolda seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Cem Duymaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Duymaz'ın oğlu ile TIR şoförü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Tarsus- Pozantı Otoyolu Tekir mevkisinde meydana geldi. Otoyolda Cem Duymaz yönetimindeki 41 L 3179 plakalı otomobil, Ahmet Oğuz yönetimindeki 19 EL 676 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Duymaz ile ismi öğrenilemeyen oğlu araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Cem Duymaz'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Duymaz'ın oğlu ile TIR şoförü Ahmet Oğuz ise ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.