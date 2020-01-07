Adana'da otoyolda hurda yüklü tır devrildi
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Adana'da otoyolda hurda yüklü tır devrildi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, trafik yaklaşık 3 saat aksadı.

07.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:27

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, trafik yaklaşık 3 saat aksadı.

Merkez Sarıçam ilçesi TAG Otoyolu'nda, Ceyhan istikametine seyir halindeki hurda yüklü 01 C 4470 plakalı tır, sürücüsü Zülfikar Kaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.

Yaralanan Kaya, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tırın dorsesindeki hurdaların dağılması sonucu Ceyhan ilçesi istikametinde yaklaşık 3 saat trafiğin aksadığı otoyolda, tırın kaldırılması ve hurdaların toplanmasıyla ulaşım normale döndü

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adana'da otoyolda hurda yüklü tır devrildi
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