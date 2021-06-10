Adana'da otoyolda devrilen çakıl yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Adana-Ankara Otoyolu'nda devrilen çakıl yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Adana-Ankara Otoyolu'nda devrilen çakıl yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Alaaddin U. idaresindeki 50 EP 864 plakalı çakıl yüklü tır, Adana-Ankara Otoyolu Pozantı Çakıt Çayı viyadüğünde bariyerlere çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırdaki çakılların yola saçılması nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat