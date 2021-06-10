Adana'da otoyolda devrilen çakıl yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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Adana'da otoyolda devrilen çakıl yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Adana'da otoyolda devrilen çakıl yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana-Ankara Otoyolu'nda devrilen çakıl yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Adana-Ankara Otoyolu'nda devrilen çakıl yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Alaaddin U. idaresindeki 50 EP 864 plakalı çakıl yüklü tır, Adana-Ankara Otoyolu Pozantı Çakıt Çayı viyadüğünde bariyerlere çarparak devrildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırdaki çakılların yola saçılması nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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