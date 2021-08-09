Adana'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, otoyol kenarında ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, otoyol kenarında ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gültepe Mahallesi istikametinde ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen 3 itfaiye ekibi, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.
Ekipler, ağaçlık alanda soğutma çalışması da yaparak yangını tamamen söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney