Adana'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Adana'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, otoyol kenarında ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, otoyol kenarında ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gültepe Mahallesi istikametinde ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 3 itfaiye ekibi, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Ekipler, ağaçlık alanda soğutma çalışması da yaparak yangını tamamen söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adana'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Adana'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Adana'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Adana'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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