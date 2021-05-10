Adana'da otomobillerinde uyuşturucuyla yakalanan tutuklu çift 15'er yıla kadar hapisle yargılanacak
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Adana'da otomobillerinde uyuşturucuyla yakalanan tutuklu çift 15'er yıla kadar hapisle yargılanacak

Adana'da otomobillerinde uyuşturucuyla yakalanan tutuklu çift 15'er yıla kadar hapisle yargılanacak
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında otomobillerinde uyuşturucuyla yakalanan tutuklu çift hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında otomobillerinde uyuşturucuyla yakalanan tutuklu çift hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan T.Ç. ve eşi F.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede olay günü, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde yol kontrolü yaptığı sırada şüphelendikleri aracı durdurdukları ve aramalar neticesinde otomobilin bagajına gizlenmiş sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Sanıkların uyuşturucu paketlerindeki parmak izlerinin tespit edildiği ve üst aramalarında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paranın ele geçirildiği belirtilen iddianamede, T.Ç. ve eşi F.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen çiftin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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