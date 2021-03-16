Adana'da otomobille yaya çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Adana'da yayaya çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü tutuklandı.

Adana'da yayaya çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı'nda Mustafa D. (49) bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yaralı, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan ve 3.7 promil alkollü olduğu iddia edilen Mustafa D, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinde bir araca ait kırılmış aynadan yola çıkarak araştırma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 01 AFN 937 plakalı aracın aynasının olmadığını tespit etti.

Ekipler, plakasını belirlediği aracı merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında park halinde buldu.

Aracın sürücüsü Pınar A. (27) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Pınar A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun