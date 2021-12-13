Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı

Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da otomobille polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da otomobille polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki Mavi Bulvar'da uygulama yapan polis ekipleri, 3 kişinin bulunduğu 01 HK 267 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ikazına rağmen şüphelilerin araçla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi. Bunun üzerine ekipler, ana caddelerdeki kavşaklarda önlem aldı.

Otomobille Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'na doğru kaçışını sürdüren zanlılar, Bülent Ecevit Bulvarı'na girerek izlerini kaybettirmek istedi. Takibi sürdüren ekiplerce durdurulan otomobildeki üç şüpheli yakalandı.

Otomobilde ve 3 zanlının üzerinde detaylı arama yapan ekipler, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Burkay T'ye yasal işlem uyguladı.

Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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